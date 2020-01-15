Бенедикт Хеведес: «Чемпионат приостановлен, но тренировки продолжаются. Безумие»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Бенедикт Хеведес коронавирус Футбол

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес высказался о ситуации с распространением коронавируса в России.

«Что происходит в городах (России)? Все как обычно. Кафе забиты, метро забито. Даже улицы. Здесь вирус тоже постепенно распространяется. Официально.

Больше всего я был удивлен игрой в Ростове в прошлое воскресенье. Атмосфера меня немного напугала: стадион был полон.

Сейчас чемпионат России приостановлен до 10 апреля. Но тренировки продолжаются. Безумие», – написал Хеведес в своей колонке для t-online.

В России зафиксировано 199 случаев заражения коронавирусом.

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