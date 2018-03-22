Открытие турнира претендентов в Екатеринбурге прошло при полном зале, несмотря на коронавирус

Сайт Сhess-news.com опубликовал снимок фотографа Леннарта Отса, сделанный на открытии шахматного турнира претендентов в Екатеринбурге.

На фото видно, что зал выставочного центра «Екатеринбург-Экспо» (Конгресс-центр вмещает три тысячи человек), где проходит турнир, полностью заполнен, несмотря на угрозу распространения коронавируса. Международная шахматная федерация это фото у себя удалила.

Ранее из-за пандемии коронавируса были отменены все международные соревнования на территории России.

Глава FIDE Аркадий Дворкович заявил, что турнир не будет прерван, несмотря на ограничения.

Турнир претендентов проходит с 17 марта по 3 апреля. Победитель в конце 2020 года сыграет в матче за шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном.

Фото Леннарт Отс, Сhess-news.com