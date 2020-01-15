Федун предложил отменить или приостановить ФФП из-за коронавируса: «Сейчас ни один клуб его не выполнит»

Владелец Леонид Федун заявил, что на время эпидемии коронавируса правило финансовый фэйр-плей нужно отменить.

«Сейчас уже ничего не делается, а расходы клубов, у которых зарубежные футболисты или русские с высокими евроконтрактами, уже выросли на 35-40%. Спонсоры, поскольку нет трансляций, скажут: зачем нужны спонсорские контракты?

В связи с этим возникает такой вопрос, например: что делать с финансовым фэйр-плей? Доходов-то нет. Сейчас ни один клуб не выполнит финансовый фэйр-плей. Его надо отменять. Или приостанавливать.

Сейчас для транспорта и туризма делают налоговые каникулы. А чем мы хуже? У нас вообще никаких доходов нет.

Поэтому обратиться за налоговыми каникулами, обратиться в ФИФА с разъяснением по футбольным контрактам, по финансовому фэйр-плей и так далее», – заявил Федун.

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