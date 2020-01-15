Чернов о коронавирусе: «В Москве на 12 млн человек меньше ста зараженных – это несерьезно»

Защитник Никита Чернов высказался о текущей ситуации с коронавирусом в России.

«Форму поддерживаю, как и все – либо в тренажерном зале, либо дома делаю какие-то упражнения. Друг специально приехал на нашу игру 22 марта с «Ахматом», а получилось так, что ее отменили. Пришлось знакомить его с Самарой. Все и так соскучились по официальным играм после сборов, а тут снова такое.

Пустые полки? Люди просто сошли с ума. Они реально думают, что бумага туалетная их спасет? Народ сам делает так, чтобы был дефицит.

А насчет вируса… Я к нему очень скептически отношусь. Тем более в России, или даже хотя бы в Москве, где на 12 млн человек меньше ста зараженных – это несерьезно. От ОРВИ больше умирает в день», – сказал Чернов.