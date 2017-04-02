Российские синхронистки поддержали Little Big после отмены «Евровидения», исполнив номер под песню UNO в бассейне

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию поделилась в инстаграме видео, на котором российские синхронистки показывают номер в воде под песню UNO российской группы Little Big.

Little Big должны были представить Россию на «Евровидении» в этом году, однако песенный конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса. Группа выступит на конкурсе в следующем году, но уже с другой композицией.

Номер исполнили сама Шишкина, а также Влада Чигирева, Мария Шурочкина, и Марина Голядкина.

«Несмотря на отмену Евровидения в этом году, мы хотели бы поддержать группу Little Big и их песню UNO, с которой они должны были представить Россию в Роттердаме. Для нас вы лучшие!» – написала Шишкина.

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