Игроки гладбахской «Боруссии» отказались от части зарплаты из-за коронавируса. Клуб сэкономит 1 млн евро в месяц

Теги Боруссия Менхенгладбах бундеслига Германия Макс Эберль деньги красава коронавирус Футбол

Футболисты менхенгладбахской «Боруссии» пошли на понижение зарплаты, чтобы помочь клубу в период пандемии коронавируса.

Также на подобную меру решились руководство клуба и тренерский штаб.

«Я очень горжусь парнями. Мы все поддерживаем «Боруссию» – и в хорошие, и в плохие времена.

Игроки хотят что-то вернуть «Боруссии», – сказал спортивный директор команды Макс Эберль.

Ожидается, что такой шаг позволит клубу сэкономить 1 миллион евро в месяц.

«Боруссия» стала первым профессиональным клубом в Германии, где сотрудники пошли на понижение зарплаты.

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