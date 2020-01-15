Игроки гладбахской «Боруссии» отказались от части зарплаты из-за коронавируса. Клуб сэкономит 1 млн евро в месяц

Футболисты менхенгладбахской «Боруссии» пошли на понижение зарплаты, чтобы помочь клубу в период пандемии коронавируса.
Также на подобную меру решились руководство клуба и тренерский штаб.
«Я очень горжусь парнями. Мы все поддерживаем «Боруссию» – и в хорошие, и в плохие времена.
Игроки хотят что-то вернуть «Боруссии», – сказал спортивный директор команды Макс Эберль.
Ожидается, что такой шаг позволит клубу сэкономить 1 миллион евро в месяц.
«Боруссия» стала первым профессиональным клубом в Германии, где сотрудники пошли на понижение зарплаты.