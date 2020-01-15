Игроки гладбахской «Боруссии» отказались от части зарплаты из-за коронавируса. Клуб сэкономит 1 млн евро в месяц

Футболисты менхенгладбахской пошли на понижение зарплаты, чтобы помочь клубу в период пандемии коронавируса.

Также на подобную меру решились руководство клуба и тренерский штаб.

«Я очень горжусь парнями. Мы все поддерживаем «Боруссию» – и в хорошие, и в плохие времена.

Игроки хотят что-то вернуть «Боруссии», – сказал спортивный директор команды Макс Эберль.

Ожидается, что такой шаг позволит клубу сэкономить 1 миллион евро в месяц.

«Боруссия» стала первым профессиональным клубом в Германии, где сотрудники пошли на понижение зарплаты.