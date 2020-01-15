🚫Возобновление АПЛ отложено до 30 апреля

АПЛ объявила, что возобновление всех профессиональных лиг Англии после приостановки, связанной с коронавирусом, отложено до 30 апреля.

Решение касается самой АПЛ, Чемпионшипа, Лиги 1 и Лиги 2.

«Правила футбольной ассоциации (FA) подразумевают, что сезон должен быть завершен не позднее 1 июня. Однако руководство FA решило продлить сроки сезона-2019/2020.

Также было решено, что профессиональные футбольные матчи отложены как минимум до 30 апреля», – говорится в заявлении лиги.

Изначально приостановка была рассчитана до 4 апреля.

В Великобритании зафиксировано 2 642 случая заражения коронавирусом. 72 человека умерли.