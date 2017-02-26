Гран-при Нидерландов, Испании и Монако «Формулы-1» отложены из-за коронавируса

«Формула-1» объявила о том, что из-за пандемии коронавируса COVID-19 гонки в Зандворте, Барселоне и Монте-Карло не состоятся в намеченные сроки.
Ранее были отменены или отложены этапы в Австралии, Бахрейне, Вьетнаме и Китае.
Гонка в Нидерландах должна была состояться 3 мая и стать первым этапом «Ф-1» в стране за последние 35 лет. Гран-при Испании был намечен на 10 мая, Гран-при Монако – на 24 мая.
Таким образом, в настоящий момент планируется начать сезон в Баку 7 июня.
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