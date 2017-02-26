Гран-при Монако отменен. Сезон «Формулы-1» пройдет без гонки в Монте-Карло впервые с 1954 года

Автомобильный клуб Монако сообщил об отмене гонки «Формулы-1» в 2020 году из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Ранее появилась информация о том, что Гран-при, намеченный на 24 мая, отложен на неопределенный срок.

«Совет директоров искренне сожалеет о том, что не может быть перенесен и организовать его в более поздние сроки в этом году невозможно ни при каких обстоятельствах», – говорится в заявлении Клуба.

В последний раз сезон «Формулы-1» проходил без этапа в Монако в 1954 году.

Также сегодня появилась информация о том, что князь Монако Альбер II заразился коронавирусом.

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