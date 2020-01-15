Федун о цене на нефть: «Курс рубля будет падать. Скорее всего, реальные доходы населения упадут»

Президент и совладелец «Лукойла» Леонид Федун высказался о ситуации с падением курса рубля, связанного со снижением цены на нефть.

18 марта цена на нефть впервые за 17 лет опустилась ниже 25 долларов за баррель. На данный момент курс доллара, установленный Центральным банком РФ, равен 80,15 рублям.

Владелец «Спартака» назвал цену на нефть «катастрофической».

«Да, сейчас коронавирус ударил по экономике. Но тот нефтяной шок, который произошел (от развала сделки ОПЕК+), он дает цену примерно, по нашим подсчетам, от 20 до 25 долларов минус от существующей цены.

Население не страдает от роста цены, но ничего не получает от ее падения. А курс рубля, к сожалению, будет падать, никаких внятных причин, чтобы он дальше не падал, нет.

Поэтому, скорее всего, реальные доходы [населения России] упадут», – сказал Федун.