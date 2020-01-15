Евро-2020 перенесли, РПЛ и КХЛ остановили, у Дюрэнта и игрока «Ювентуса» коронавирус, Том Брэди уходит из «Нью-Ингленда» и другие новости утра

1. УЕФА объявил о переносе Евро-2020 на 2021 год из-за коронавируса.

2. РПЛ и ФНЛ, КХЛ и Единая лига ВТБ приостановлены до 10 апреля. Ближайшие матчи сборной России по футболу отменены. А вот чемпионат Беларуси стартует 19 марта по расписанию, и матчи пройдут со зрителями🤷‍♂️.

3. Коронавирус выявлен у хавбека «Ювентуса» Блеза Матюиди, а также у Кевина Дюрэнта и еще трех баскетболистов «Бруклина».

4. «Ролан Гаррос» перенесли на конец сентября из-за пандемии коронавируса.

5. Московский гандбольный «Спартак» переименован в ЦСКА. Их аргумент: «Эффективно популяризировать наш спорт под прежним брендом мы больше не можем».

6. Российские судьи испытывают финансовые проблемы из-за коронавируса, некоторые даже занимают деньги. А вот у кого нет проблем: Прядкин переизбран президентом РПЛ на 5 лет – он был единственным кандидатом :)

7. КХЛ опустилась на третье место в Европе по посещаемости, уступив чемпионату Германии. Легионеры «Салавата» на чартере улетели из России. ЧМ-2020 по хоккею вот-вот отменят. Игроки НХЛ хотят закончить регулярный чемпионат в конце июля, начать плей-офф – в августе, новый сезон – в ноябре.

8. Шестикратный победитель Супербоула Том Брэди покидает «Нью-Ингленд». Он провел в команде 20 лет.

9. Большунов показал самодельный Большой хрустальный глобус: «Наконец-то он у меня».

10. Бой Александр Емельяненко – Магомед Исмаилов перенесен из-за коронавируса на 24 июля. Бой Хабиб – Фергюсон состоится, путь даже без зрителей, возможно, в Дубае.

11. Берлускони перевел 10 млн евро для борьбы с коронавирусом. Примеру бывшего владельца «Милана» последовали хозяева «Ювентуса», семья Аньелли. И 10 млн долларов ФИФА выделит Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

12. Десятикратный чемпион Японии в танцах на льду Крис Рид умер после сердечного приступа. Ему было 30 лет.

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