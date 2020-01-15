🤷‍♂️Чемпионат Беларуси стартует 19 марта по расписанию. Матчи пройдут со зрителями

Белорусская федерация футбола (АБФФ) объявила, что национальный чемпионат 2020 года начнется по расписанию и пройдет при зрителях.

«По итогам видеоконференции и консультаций с участием УЕФА, представителей 55 ассоциаций, правления Ассоциации европейских клубов, представителей европейских лиг и профсоюза игроков FIFPro, посвященной распространению вируса COVID-19, было принято решение проводить матчи белорусского элитного дивизиона по намеченному календарю и в стандартном режиме.

Вместе с тем АБФФ продолжает пристально следить за эпидемиологической обстановкой в Беларуси и за ее пределами и при необходимости примет соответствующие меры предосторожности», – говорится в заявлении федерации.

Первые матчи чемпионата Беларуси пройдут 19 марта. сыграет с БАТЭ, «Шахтер» примет «Торпедо-БелАЗ».

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