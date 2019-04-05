КХЛ приостановила плей-офф до 10 апреля из-за коронавируса

КХЛ официально приостановила проведение плей-офф Кубка Гагарина до 10 апреля с целью предотвращения распространения коронавируса.

Отмечается, что лига приняла это решение в связи с рекомендациями Министерства спорта, решениями региональных властей и с учетом эпидемиологической обстановки.

Если после 10 апреля ограничительные меры будут уменьшены или сняты, КХЛ будет готова к проведению второго этапа чемпионата.

В случае продления режима «Повышенной готовности» в регионах России и ограничений на посещение матчей в связи эпидемиологической обстановкой КХЛ выступит с дополнительным сообщением.

Напомним, вчера, 16 марта, лига сообщила об остановке турнира сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов.

Второй раунд должен был начаться сегодня, 17 марта. Ранее о решении не продолжать участие в плей-офф объявили «Йокерит» и «Барыс».

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