Бой Александр Емельяненко – Магомед Исмаилов отменен из-за коронавируса

Поединок между тяжеловесом ММА Александром Емельяненко и средневесом АСА Магомедом Исмаиловым отменен из-за пандемии коронавируса.
«У меня неутешительные новости. Мой бой с Исмаиловым отменили. Перенесли на июль.
Буду ждать, буду готовиться», – сказал Емельяненко в сторис, но вскоре удалил его.
Бой Емельяненко – Исмаилов должен был состояться 3 апреля в Москве на турнире АСА 107.
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