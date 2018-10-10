Бой Александр Емельяненко – Магомед Исмаилов отменен из-за коронавируса

Поединок между тяжеловесом ММА Александром Емельяненко и средневесом АСА Магомедом Исмаиловым отменен из-за пандемии коронавируса.

«У меня неутешительные новости. Мой бой с Исмаиловым отменили. Перенесли на июль.

Буду ждать, буду готовиться», – сказал Емельяненко в сторис, но вскоре удалил его.

– Исмаилов должен был состояться 3 апреля в Москве на турнире АСА 107.

Президент ACA: «Мы сделаем все, чтобы бой Емельяненко – Исмаилов состоялся»

Рамзан Кадыров – Александру Емельяненко: «Если проиграешь Исмаилову, я тебя в подвал закину»