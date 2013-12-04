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    У Кевина Дюрэнта выявлен коронавирус

    Теги Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Шэмс Чарания коронавирус Баскетбол

    Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт признался, что его тест на коронавирус оказался положительным.

    Как пишет инсайдер The Athletic NBA Шэмс Чарания, у игрока не было никаких симптомов заболевания.

    «Будьте бдительны, берегите себя и соблюдайте правила карантина. Мы все проходим через это испытание», – сказал Дюрэнт.

    Ранее стало известно, что положительные тесты на коронавирус у четырех игроков «Нетс».

    31-летний Дюрэнт пропускал этот сезон из-за разрыва ахилла.

    В минувшую среду НБА объявила о приостановке сезона после обнаружения коронавируса у центрового «Юты» Руди Гобера. Позже положительный результат дали тесты одноклубника Гобера Донована Митчелла и центрового «Детройта» Кристиана Вуда.

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