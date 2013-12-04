У Кевина Дюрэнта выявлен коронавирус

Форвард «Бруклина» признался, что его тест на коронавирус оказался положительным.

Как пишет инсайдер The Athletic NBA Шэмс Чарания, у игрока не было никаких симптомов заболевания.

«Будьте бдительны, берегите себя и соблюдайте правила карантина. Мы все проходим через это испытание», – сказал Дюрэнт.

Ранее стало известно, что положительные тесты на коронавирус у четырех игроков «Нетс».

31-летний Дюрэнт пропускал этот сезон из-за разрыва ахилла.

В минувшую среду объявила о приостановке сезона после обнаружения коронавируса у центрового «Юты» Руди Гобера. Позже положительный результат дали тесты одноклубника Гобера Донована Митчелла и центрового «Детройта» Кристиана Вуда.

Леброн потеряет важный год, Яннис сохранит MVP, в «Юте» пожар. Что будет, если сезон НБА все же отменят?

Запрет рукопожатий, селфи и матчи при пустых трибунах: это реальная борьба с коронавирусом или паника?

Руди Гобер смеялся над коронавирусом. У него обнаружили инфекцию, а НБА закрыли

Следите за всеми новостями – в телеграм-канале «Баскетбол»