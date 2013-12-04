У Кевина Дюрэнта выявлен коронавирус

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт признался, что его тест на коронавирус оказался положительным.
Как пишет инсайдер The Athletic NBA Шэмс Чарания, у игрока не было никаких симптомов заболевания.
«Будьте бдительны, берегите себя и соблюдайте правила карантина. Мы все проходим через это испытание», – сказал Дюрэнт.
Ранее стало известно, что положительные тесты на коронавирус у четырех игроков «Нетс».
31-летний Дюрэнт пропускал этот сезон из-за разрыва ахилла.
В минувшую среду НБА объявила о приостановке сезона после обнаружения коронавируса у центрового «Юты» Руди Гобера. Позже положительный результат дали тесты одноклубника Гобера Донована Митчелла и центрового «Детройта» Кристиана Вуда.
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