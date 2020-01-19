Владелец «Хоффенхайма» о разработке вакцины от коронавируса: «Сначала нужно провести опыты на животных»

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Владелец «Хоффенхайма» Дитмар Хопп, одна из компаний которого занимается разработкой вакцины от коронавируса, рассказал, когда может появиться средство против инфекции.

«Это зависит от института Пауля Эрлиха (немецкий федеральный институт вакцины и биомедицинских лекарственных средств – прим. Sports.ru).

Сначала нужно провести опыты на животных, а уже потом – на людях. Но, думаю, вакцина должна появиться к осени, хотя к тому времени может вспыхнуть новый штамм вируса», – сказал Хопп.

🎯 Владелец «Хоффенхайма» – враг всех немецких фанатов («Сын шлюхи») и супергерой в своем регионе («Батя Хопп»)

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