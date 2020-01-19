Владелец «Хоффенхайма» о разработке вакцины от коронавируса: «Сначала нужно провести опыты на животных»

Владелец «Хоффенхайма» Дитмар Хопп, одна из компаний которого занимается разработкой вакцины от коронавируса, рассказал, когда может появиться средство против инфекции.

«Это зависит от института Пауля Эрлиха (немецкий федеральный институт вакцины и биомедицинских лекарственных средств – прим. Sports.ru).

Сначала нужно провести опыты на животных, а уже потом – на людях. Но, думаю, вакцина должна появиться к осени, хотя к тому времени может вспыхнуть новый штамм вируса», – сказал Хопп.

🎯 Владелец «Хоффенхайма» – враг всех немецких фанатов («Сын шлюхи») и супергерой в своем регионе («Батя Хопп»)