КХЛ приостановили на неделю, запрет в Москве на спортивные мероприятия, Бундеслига на паузе, Аркадий Ротенберг – Герой труда и другие новости утра

1. КХЛ приостановила плей-офф на неделю для согласования с госорганами нового формата для шести российских клубов. «Барыс» снялся с Кубка Гагарина вслед за «Йокеритом».

Европейский футбол ушел на вынужденную паузу, но некоторые участники игры X5 успели мощно заработать на верных прогнозах: на прошлой неделе один новичок выиграл миллион рублей, а еще двое – по 500 тысяч!

2. УЕФА хочет компенсацию около 275 млн фунтов от клубов и лиг за перенос Евро-2020 на год и признает чемпионами лиг нынешних лидеров, если турниры не возобновятся.

3. В Москве запретили все спортивные мероприятия до 10 апреля. В этой связи уже отменили матчи ЦСКА – «Зенит» и «Локомотив» – «Оренбург».

4. В последнем матче последнего, 22-го, тура РПЛ перед приостановкой «Тамбов» разгромил «Крылья Советов» (3:0) усилиями легенд «Спартака» Мелкадзе и Обухова, а также вратаря-ассистента Шелии. Тамбовчане поднялись на 11-е место в таблице, «Рубин» и «Оренбург» прописались в зоне переходных матчей, а «Ахмат» и «Крылья Советов» тонут в зоне прямого вылета.

5. Президент РФ Владимир Путин присвоил председателю правления ФХР Аркадию Ротенбергу звание Героя труда за строительство Крымского моста.

6. Бундеслига приостановлена из-за коронавируса. А компания владельца «Хоффенхайма» разрабатывает вакцину. Возможно, люди Дитмара Хоппа спасут мир.

7. Чемпионат России по биатлону-2020 перенесен на ноябрь и декабрь из-за коронавируса. Чемпионат России по лыжным гонкам тоже перенесли, но возможно, он пройдет в конце марта в Архангельской области.

8. Новость дня. Московский гандбольный клуб «Спартак» будет переименован в ЦСКА.

9. Черышев нарушил карантин в Испании ради пробежки. В «Валенсии» 35% положительных тестов на коронавирус, причем все случаи – бессимптомные.

10. Трансферы. Погба хочет уйти из «МЮ», его приоритет – «Ювентус», сумма сделки – около 100 млн евро. А Головину хорошо и в «Монако», где его зарплата выросла с 2,5 до 3 млн евро в год. «МЮ» может купить ван де Бека, если «Реал» откажется от предварительного соглашения с игроком. «Барселона» намерена подписать четырех игроков летом. «Лацио» интересуется Ловреном. «Ливерпуль» хочет 20 млн евро.

11. Министерство спорта России отменило все международные соревнования на территории РФ из-за коронавируса.

12. Бруну Фернандеш признан лучшим игроком февраля в АПЛ. У португальца из «Манчестер Юнайтед» 3 (1+2) очка в трех матчах.

13. Ледовое шоу «Россия, вперед!» в Москве не состоится из-за коронавируса. Там должны были выступить Загитова и Медведева.

14. Тайсон Фьюри может получить восьмилетнюю дисквалификацию за сокрытие употребления допинга.

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