❌«Ролан Гаррос» перенесен на конец сентября из-за коронавируса

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Федерация тенниса Франции сообщила, что второй «Шлем» сезона – «Ролан Гаррос» – из-за пандемии коронавируса невозможно будет провести в обычные сроки (конец мая – начало июня), и он состоится 20 сентября – 4 октября.

«Хотя никто не может предсказать, какая ситуация нас ждет 18 мая (первоначальная дата начала турнира – Sports.ru), нынешние карантинные меры не позволяют нам подготовиться к проведению турнира в оригинальные сроки», – говорится в пресс-релизе.

Также в нем отмечается, что федерация готова сделать все возможное, что провести турнир в 2020 году.

«Мы приняли сложное, но смелое решение в этой БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЙ ситуации, которая сильно усложнилась за последнюю неделю.

Мы действуем со всей ответственностью и будем работать все вместе, чтобы обеспечить всеобщее здоровье и безопасность», – сказал президент федерации Бернар Гюдичелли. 

Уже приобретенные билеты на турнир можно будет как вернуть, так и обменять на соответствующие билеты осеннего турнира.

В соответствии с нынешним турнирным календарем, «Ролан Гаррос» начнется через неделю после финала US Open (13 сентября) и займет недели, в которые обычно проходят мужские турниры в Петербурге, Чэнду и Софии и женские – в Азии. Кроме того, на 25-27 сентября в Бостоне запланирован Кубок Лэйвера.

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