Шестикратный победитель Супербоула Том Брэди покидает «Нью-Ингленд». Он провел в команде 20 лет

Шестикратный победитель Супербоула Том Брэди сообщил, что покидает «Нью-Ингленд Пэтриотс».

42-летний квотербек выступал за «Нью-Ингленд» с 2000 года. За это время он 9 раз играл в Супербоуле: 6 раз он выигрывал трофей, 4 раза признавался самым ценным игроком Супербоула.

«Наша команда всегда устанавливала высокие стандарты в профессиональном спорте, знаю, что так будет и дальше. Хотя мое футбольное путешествие продолжится в другом месте, я ценю все то, чего мы достигли, и благодарен за наши невероятные командные достижения.

Это были по-настоящему самые счастливые два десятилетия, которые я только мог представить. Я испытываю только любовь и благодарность за то время, что провел в «Нью-Ингленд». Поддержка была невероятной, я бы хотел, чтобы каждый испытал такое.

Не знаю, какое будущее ждет меня в футболе, но пришло время начать новый этап в моей жизни и карьере», – написал Брэди.

Том Брэди. Главный спортсмен Америки