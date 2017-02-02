«Эффективно популяризировать наш спорт под прежним брендом мы больше не можем». Московский гандбольный «Спартак» переименован в ЦСКА

Московский гандбольный мужской клуб переименован в ЦСКА.

«С 17 марта 2020 года наш клуб перестает существовать под прежним названием.

Наша главная задача – это популяризация гандбола в России и повышение рейтинга российских клубов за рубежом. К сожалению, эффективно продолжать эту деятельность под брендом «Спартак» мы больше не можем.

Благодарим всех болельщиков, посещавших наши домашние и выездные матчи! Наши победы всегда были и вашей заслугой тоже. И мы будем рады видеть каждого на наших трибунах, независимо от клубной принадлежности в других видах спорта», – говорится в заявлении клуба.

Гандбольный «Спартак» был основан в 2017 году, в сезонах-2017/18 и 2018/19 стал серебряным призером чемпионата России и трижды был вторым в Кубке России.

Накануне директор «Спартака» Василий Славин отрицал, что клуб будет переименован.