УЕФА объявил о переносе Евро-2020 на 2021 год из-за коронавируса

Теги Спартак Зенит Манчестер Юнайтед Ливерпуль Ювентус Барселона Реал Мадрид УЕФА Сборная России по футболу Евро-2020 коронавирус Футбол

УЕФА официально подтвердил, что Евро-2020 пройдет в 2021 году из-за распространения коронавируса.

Турнир, изначально запланированный на лето 2020-го, предлагается провести с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Все мужские и женские турниры и матчи отложены до дальнейшего распоряжения.

Матчи плей-офф Евро-2020 и товарищеские игры, изначально запланированные на март, пройдут в начале июня.

Также на собрании была создана рабочая группа для поиска решения о том, как доиграть текущий сезон.

Ранее было отменено проведение игр в России, Англии, Испании, Италии, Германии и многих других чемпионатах.

На данный момент в мире зафиксирован 181 511 случай заражения COVID-19. Умерли 7126 человек.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

⚡⚡⚡ Главное футбольное приключение 2020 года не состоится. Евро-2020 превратился в Евро-2021 😷

Публикация от Sports.ru (@sportsru)

Спорт на карантине: ЛЧ, АПЛ, НБА, НХЛ – все прервали

Опрос

Когда стоит провести Евро?
12478 голосов
Летом 2021-го, когда все успокоится
48%
Зимой-2020, заодно катарский ЧМ отрепетируем
24%
Этим летом, но в одной стране
15%
Вообще не надо проводить, не до футбола сейчас
13%

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья