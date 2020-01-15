УЕФА объявил о переносе Евро-2020 на 2021 год из-за коронавируса

УЕФА официально подтвердил, что Евро-2020 пройдет в 2021 году из-за распространения коронавируса.
Турнир, изначально запланированный на лето 2020-го, предлагается провести с 11 июня по 11 июля 2021 года.
Все мужские и женские турниры и матчи отложены до дальнейшего распоряжения.
Матчи плей-офф Евро-2020 и товарищеские игры, изначально запланированные на март, пройдут в начале июня.
Также на собрании была создана рабочая группа для поиска решения о том, как доиграть текущий сезон.
Ранее было отменено проведение игр в России, Англии, Испании, Италии, Германии и многих других чемпионатах.
На данный момент в мире зафиксирован 181 511 случай заражения COVID-19. Умерли 7126 человек.
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⚡⚡⚡ Главное футбольное приключение 2020 года не состоится. Евро-2020 превратился в Евро-2021 😷