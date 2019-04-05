Легионеры «Салавата» на чартере улетели из России («Чемпионат»)

Теги Салават Юлаев КХЛ Линус Умарк Филип Ларсен Теему Хартикайнен Юха Метсола Сакари Маннинен Чемпионат.com Хоккей

Иностранные игроки «Салавата Юлаева» покинули Россию, сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что чартер с хоккеистами «Салавата» улетел в Хельсинки.

Юха Метсола, Теему Хартикайнен и Сакари Маннинен останутся с семьями в Финляндии, Линус Умарк отправится в Швецию, а Филип Ларсен – в Данию.

Всем хоккеистам и сотрудникам уфимского клуба предоставлены выходные до 30 марта. На 1 и 2 апреля в «Салавате» запланированы медицинские осмотры.

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