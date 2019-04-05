Легионеры «Салавата» на чартере улетели из России («Чемпионат»)

Иностранные игроки покинули Россию, сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что чартер с хоккеистами «Салавата» улетел в Хельсинки.

, и останутся с семьями в Финляндии, отправится в Швецию, а – в Данию.

Всем хоккеистам и сотрудникам уфимского клуба предоставлены выходные до 30 марта. На 1 и 2 апреля в «Салавате» запланированы медицинские осмотры.

Легионеры «Салавата» собирались улететь на чартере домой, но им сказали остаться в России

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