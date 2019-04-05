Легионеры «Салавата» на чартере улетели из России («Чемпионат»)

Иностранные игроки «Салавата Юлаева» покинули Россию, сообщает «Чемпионат».
Отмечается, что чартер с хоккеистами «Салавата» улетел в Хельсинки.
Юха Метсола, Теему Хартикайнен и Сакари Маннинен останутся с семьями в Финляндии, Линус Умарк отправится в Швецию, а Филип Ларсен – в Данию.
Всем хоккеистам и сотрудникам уфимского клуба предоставлены выходные до 30 марта. На 1 и 2 апреля в «Салавате» запланированы медицинские осмотры.
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