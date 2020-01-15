🚫⚽ РПЛ и ФНЛ приостановлены из-за коронавируса

Проведение матчей РПЛ официально приостановлено до 10 апреля из-за распространения коронавируса.

Решение, принятое на заседании бюро исполкома РФС, касается всех соревнований по футболу, проводимых под эгидой РФС, в том числе соревнований, организуемых лигами, региональными федерациями по футболу и их объединениями.

Также о приостановке объявили в Олимп-ФНЛ. В срок с 17 марта по 10 апреля планировалось провести 4 тура соревнования.

Ранее было отменено проведение игр в Англии, Испании, Италии, Германии и многих других чемпионатах.

На данный момент в России зафиксировано 93 случая заражения COVID-19.

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