10-кратный чемпион Японии в танцах на льду Крис Рид умер после сердечного приступа. Ему было 30 лет

Японский фигурист американского происхождения умер на 31-м году жизни.

Об этом сообщила его сестра – Эллисон Рид.

«С глубоким сожалением сообщаю вам, что мой брат, мой милый, добрый, харизматичный и любимый старший брат Крис ушел из жизни в выходные.

Не описать словами, как мне тяжело. Крис был так чист душой. Он наполнял радостью и смехом любую комнату, в которую входил. Он всегда знал, как заставить меня улыбнуться.

Я люблю тебя, брат», – написала Эллисон Рид в инстаграме.

Как сообщает Japan Times, Рид скончался 14 марта в Детройте, причиной смерти фигуриста стал сердечный приступ.

С сезона-2006/07 Рид перешел из США в команду Японии. Он трижды выступал на Олимпиадах в танцах на льду (лучший результат – 15-е место в Пхенчхане-2018), на его счету 10 золотых медалей на чемпионате Японии, а также две победы на командных чемпионатах мира. В сезоне-2017/18 взял бронзу на чемпионате четырех континентов.

До сезона-2015/16 Крис выступал со своей сестрой , после – с Каной Мурамото. После сезона-2017/18 Рид не выступал, официально объявил о завершении карьеры 31 декабря прошлого года.