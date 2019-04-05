Игроки НХЛ хотят закончить регулярку в конце июля, начать плей-офф – в августе, новый сезон – в ноябре (TSN)

Стал известен план хоккеистов относительно продолжения текущего сезона.

Перед возобновлением сезона игроки хотят провести тренировочный лагерь в начале июля, а в конце месяца продолжить регулярный чемпионат, утверждает TSN.

Розыгрыш , таким образом, начнется в августе, а закончится в сентябре.

Период межсезонья, включающий в себя драфт и рынок свободных агентов, растянется на октябрь, старт нового сезона придется на ноябрь.

Напомним, 13 марта НХЛ приостановила проведение регулярного чемпионата-2019/20 из-за коронавируса.

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