Прядкин переизбран президентом РПЛ на 5 лет

На общем собрании РПЛ было принято решение о переизбрании президентом лиги.

Решение было принято единогласно. Срок полномочий – 5 лет.

Функционер представил ключевые направления развития Премьер-лиги на ближайшие 5 лет. Ее основные положения будут включать в себя маркетинговые инициативы, нацеленные на привлечение и цифровизацию аудитории, рост доходов от реализации коммерческих и медиаправ и так далее.

Напомним, 16 января единогласным решением на новый пятилетний срок был переизбран действующий президент Сергей Прядкин, однако РФС не утвердил это решение из-за нарушения регламента.

Отмена выборов Прядкина – шанс на конкуренцию идей. Но лига об этом давно не думает