Российские судьи испытывают финансовые проблемы из-за коронавируса. Некоторые занимают деньги (Sport24)

Российские судьи столкнулись с финансовыми проблемами после отмены матчей чемпионата и Кубка России из-за коронавируса.

Как сообщает Sport24, некоторые арбитры, а особенно те, кто не получают назначения на международные матчи, где зарплата значительно выше, вынуждены занимать деньги.

Известно, что большая часть зарплаты арбитров сдельная – то есть, они получают зарплату за каждую отработанную игру.

В период приостановки чемпионата они будут зарабатывать 30 тысяч рублей в месяц до вычета налогов.

Спорт в России – ⏸. Главные турниры остановлены до 10 апреля