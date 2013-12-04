Четыре игрока «Бруклина» сдали положительный тест на коронавирус

Четыре игрока заразились коронавирусом, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

У одного из четырех баскетболистов были симптомы заболевания, у троих – не было. Имена игроков, сдавших положительные тесты, пока неизвестны.

Клуб известил всех, кто контактировал с инфицированными игроками, включая недавних соперников «Нетс».

Всем игрокам и сотрудникам «Бруклина» было велено самоизолироваться, внимательно следить за своим здоровьем и держать постоянную связь с медиками команды.

В минувшую среду объявила о приостановке сезона после обнаружения коронавируса у центрового «Юты» Руди Гобера. Позже положительный результат дали тесты одноклубника Гобера Донована Митчелла и центрового «Детройта» Кристиана Вуда.

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