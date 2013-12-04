Четыре игрока «Бруклина» сдали положительный тест на коронавирус

Четыре игрока «Бруклина» заразились коронавирусом, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
У одного из четырех баскетболистов были симптомы заболевания, у троих – не было. Имена игроков, сдавших положительные тесты, пока неизвестны.
Клуб известил всех, кто контактировал с инфицированными игроками, включая недавних соперников «Нетс».
Всем игрокам и сотрудникам «Бруклина» было велено самоизолироваться, внимательно следить за своим здоровьем и держать постоянную связь с медиками команды.
В минувшую среду НБА объявила о приостановке сезона после обнаружения коронавируса у центрового «Юты» Руди Гобера. Позже положительный результат дали тесты одноклубника Гобера Донована Митчелла и центрового «Детройта» Кристиана Вуда.
Леброн потеряет важный год, Яннис сохранит MVP, в «Юте» пожар. Что будет, если сезон НБА все же отменят?
Запрет рукопожатий, селфи и матчи при пустых трибунах: это реальная борьба с коронавирусом или паника?
Руди Гобер смеялся над коронавирусом. У него обнаружили инфекцию, а НБА закрыли