У Матюиди выявлен коронавирус. Заражен второй игрок «Ювентуса»

«Ювентус» сообщил о еще одном заболевшем футболисте.

Положительный тест на коронавирус сдал полузащитник Блез Матюиди.

Чемпион мира в составе сборной Франции с 11 марта находится дома на добровольной самоизоляции, не демонстрируя никаких симптомов вирусной инфекции.

Ранее в «Ювентусе» Covid-19 был выявлен у защитника Даниэле Ругани.

Италия – главный эпицентр пандемии коронавируса в Европе и второй в мире после Китая. В стране уже почти 28 тысяч заболевших и более 2 тысяч умерших.

Евро перенесли на лето 2021-го. Чемпионаты и еврокубки должны доиграть до 30 июня (если ситуация улучшится)

Как минимум у 17 спортсменов коронавирус: в Серии А (9!), НБА и Бундеслиге. Под подозрением трое из «Лестера», изолирован игрок «Сити», болен Артета