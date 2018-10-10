Отец Хабиба: «Скорее всего, бой с Фергюсоном пройдет в Дубае. Эмираты быстрее и легче заплатят»

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, где может пройти бой с Тони Фергюсоном.

«Скорее всего, это будет Дубай. Во-первых, там легче бороться с болезнями, потому что жара.

И я думаю, Эмираты быстрее и легче заплатят за бой UFC. Проведение боя в России исключено», – рассказал Нурмагомедов.

Бой Нурмагомедов – Фергюсон должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке на турнире UFC 249, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

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