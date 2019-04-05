КХЛ опустилась на 3-е место в Европе по посещаемости, уступив чемпионату Германии

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ИИХФ представила рейтинг посещаемости клубных чемпионатов в Европе в сезоне-2019/20. 

Отмечается, что в топ-11 европейских чемпионатов все продемонстрировали рост числа болельщиков на трибунах. 

Первое место вновь занял чемпионат Швейцарии – 7074 зрителя в среднем на матче. 

КХЛ (6486 зрителей) потеряла одну позицию по сравнению с прошлым сезоном и заняла 3-е место, уступив чемпионату Германии (6523 зрителя). 

В топ-10 также вошли чемпионаты Швеции (6056), Чехии (5724), Финляндии (4236), Австрии (международная лига EBEL, 3163), Великобритании (3033), Словакии (2379) и Франции (1940). 

На последнем, 20-м месте в рейтинге расположился чемпионат Украины (506). 

СКА, минское «Динамо» и «Спартак» вошли в топ-10 по посещаемости в Европе

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