Александр Усик: «Зовите меня Александр. Это по-русски. Олександр – это по-украински»

Теги тяжелый вес Александр Усик бокс Бокс/MMA/UFC

Тяжеловес Александр Усик ответил на вопрос, как правильно к нему обращаться американским журналистам.  

«Мое имя – Александр. Зовите меня Александром.

Александр – это по-русски, а Олександр – это по-украински, но я Александр», – сказал Усик.

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