Александр Усик: «Зовите меня Александр. Это по-русски. Олександр – это по-украински»

Тяжеловес Александр Усик ответил на вопрос, как правильно к нему обращаться американским журналистам.

«Мое имя – Александр. Зовите меня Александром.

Александр – это по-русски, а Олександр – это по-украински, но я Александр», – сказал Усик.

Усик в одном шаге от чемпионского боя. Чисора – легкая мишень, но британец настоящий псих

«Не хочу говна, которое будет литься с обеих сторон». Усик второй раз отказался от боя с русским

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