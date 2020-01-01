Мелкадзе о болельщиках «Спартака»: «Кричали: «Иди арбузы продавай». Играть не очень хотелось»

Нападающий Георгий Мелкадзе, выступающий на правах аренды за , рассказал о своей безголевой серии в составе московского клуба и отношении к критике болельщиков.

– Ты пропускал через себя всю критику от болельщиков?

– Читал и медиа, и комментарии. Контракт со «Спартаком» всех просто взорвал.

– Ты тогда даже в тренды твиттера попал, и ты что-то лайкнул.

– Ну я много что лайкнул. Я в твиттере сидел, потому что там быстро выставляли голы. А тут началось, и я даже снес себе приложение.

В инстаграме оскорблений было столько, что хотел заблокировать директ и вообще удалить инстаграм, когда подписал контракт. Писали: «Что ты сделал для «Спартака»? Почитай комментарии о себе, сделай выводы». И ладно бы писал футболист второй лиги или тот, кто посвятил футболу день-два. Я же заходил на профили комментаторов: людям по 40 лет, работают на заводах, не разбираются в футболе и не знают, каково это. Было обидно.

Директ я так и не закрыл. Если оскорбляли, старался игнорировать. Мог реагировать на критику, с которой сам соглашался. Если ее культурно подают, легко соглашаюсь.

– Тебя и «Спартак» проклинали и за зарплату по новому контракту: 3 миллиона рублей в месяц, 100 тысяч евро подъемных. Объясни тем, кто не понимает: чем заслужены эти деньги?

– Даже если деньги были не заслужены, я доказал, что заслуживаю их.

– Обухов называл тебя психологически крепким и считал, что шум тебя не задевает.

– Окреп я в «Тамбове», когда понял, что зря волновался из-за комментариев. Кто их вообще писал? Даже Дзюбу оскорбляют — а как это вообще возможно? Человек все доказал, забивал в любых командах, где бы ни играл, он лучший игрок РПЛ. Адекватный человек не имеет права его оскорблять.

– Как комменты мешали забивать голы?

– На «Спартаке» мне кричали, когда я выходил: «Иди арбузы продавай». Потерял мяч – кричали, чтобы поменялся. Свои же. Знаешь, с этими мыслями не очень хочется играть. Это не мотивирует вообще. И вдвойне раздражало, что не мог забить, – рассказал Мелкадзе.