«Ювентус» получил пенальти на 90-й минуте в игре с «Миланом» за попадание мяча в руку

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«Ювентус» избежал поражения в первом матче 1/2 финала Кубка Италии против «Милана» (1:1).

На 90-й минуте арбитр Паоло Валери назначил в ворота «россонери» пенальти – мяч после удара Криштиану Роналду попал в руку Давиде Калабрии, причем футболисты находились очень близко друг к другу.

Рефери обратился к системе видеопомощи арбитрам (ВАР) и, посмотрев повтор эпизода, назначил 11-метровый, который реализовал сам Роналду.

Португалец продлил свою результативную серию до восьми матчей подряд.

Фото: кадры из трансляции

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