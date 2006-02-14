«Ювентус» получил пенальти на 90-й минуте в игре с «Миланом» за попадание мяча в руку

избежал поражения в первом матче 1/2 финала Кубка Италии против (1:1).

На 90-й минуте арбитр Паоло Валери назначил в ворота «россонери» пенальти – мяч после удара попал в руку Давиде Калабрии, причем футболисты находились очень близко друг к другу.

Рефери обратился к системе видеопомощи арбитрам (ВАР) и, посмотрев повтор эпизода, назначил 11-метровый, который реализовал сам Роналду.

Португалец продлил свою результативную серию до восьми матчей подряд.

Фото: кадры из трансляции