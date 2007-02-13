IBU открыл новое допинговое дело против двукратного олимпийского чемпиона Евгения Устюгова

Международный союз биатлонистов ( ) открыл новое допинговое дело в отношении российского биатлониста Евгения Устюгова. Об этом сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

Расследование по делам Устюгова и началось в августе 2018 года одновременно с делами Александра Печенкина и Александра Чернышова, которых позже дисквалифицировали на 4 года.

В декабре 2019 года стало известно, что IBU продолжает расследование по делам Устюгова и Слепцовой. По информации журналиста Хайо Зеппельта, именно данные об этих спортсменах были изменены в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

«Перед отъездом на чемпионат мира в Антхольц, 12 февраля, я узнал, что IBU начинает новое расследование в отношении олимпийского чемпиона Евгения Устюгова на основе его биологического паспорта.

Это же расследование проводилось в 2017 и 2018 годах. , который на тот момент уже как четыре года завершил карьеру, добровольно сдавал все необходимые тесты, чтобы доказать свою невиновность.

Тогда расследование закончилось, было установлено, что он не принимал никаких запрещенных препаратов и не использовал запрещенных методов. Но спустя полтора года IBU начал новое расследование, проверяя тот же биологический паспорт.

Но что настораживает, IBU даже не поставил в известность ни СБР, ни меня лично. Об этом я узнал совершенно из других источников. Поэтому сейчас мы готовим официальное обращение в IBU с просьбой прояснить ситуацию», – рассказал глава СБР.

Евгений Устюгов – чемпион и бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года, олимпийский чемпион Сочи-2014 в эстафете, двукратный серебряный призер чемпионатов мира.

IBU продолжает расследование по делам Устюгова и Слепцовой

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