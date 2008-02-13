«МЮ» поместил Игало на карантин на две недели из-за угрозы коронавируса

Нападающий Одион Игало все еще не приступил к тренировкам с .

По информации The Times, клуб поместил форварда на двухнедельный карантин. Это мера противовирусной безопасности.

«Манчестер Юнайтед» арендовал Игало у китайского клуба в последние часы трансферного окна. В КНР нынешней зимой распространяется коронавирус, число погибших превысило тысячу человек.

По решению «Манчестер Юнайтед», Игало еще не приступал к работе на базе клуба в Каррингтоне.

Две недели – это инкубационный период коронавируса. По истечении срока, отсчитываемого с момента приезда из Китая, Игало сможет приступить к тренировкам с партнерами. Его участие в матче против «Челси», который состоится 17 февраля, возможно.