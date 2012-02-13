Дмитрий Губерниев: «Мнение о Сталине – моя гражданская позиция. Репрессии и горе в стране ничем нельзя оправдать»

Телекомментатор Дмитрий Губерниев рассказал о том, почему негативно относится к Иосифу Сталину.

– Ваша цитата про Сталина: «Мне хочется спросить: а где он был в первые три дня войны?..». И далее по тексту. Это сознательная провокация?

– Это моя гражданская позиция. Я закрыл эту тему, после того, как поднялся вот этот кипеш, но это моя гражданская позиция.

– Вас удивило, сколько людей вас атаковало после этих слов?

– Да, меня удивило! Я ожидал несколько другого. И самый приятный мне был звонок – директор музея «Дома на набережной». Она сказала: «Такого количества людей, которые просили передать вам спасибо и слова поддержки еще не было». Родственники репрессированных, оставшиеся без родителей, которые приходили в этот самый дом. Некоторые там даже жили до войны, будучи маленькими.

Коля Валуев, Зюганов, кто-то еще может говорить разные вещи. Но об этом много раз заявлял и президент, обозначая и свое отношение к репрессиям, к тому горю, которое свалилось на нашу страну. И до войны, и во время войны. Это ничем нельзя оправдать. И когда мне начинают рассказывают про то, гений Сталина, про то, что в первые несколько дней была интенсивная…

Знаете что, расскажите об этом тем, кто в Киевском котле остался. Кто был в первые дни войны захвачен врасплох. Помните слова? «Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат…». Спросите у них, из-за чего мы лишились регулярной армии? А потом собственной кровью ковали эту победу! Героическую, – сказал Губерниев.

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