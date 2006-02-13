Предпосылок к продлению контракта Семина нет. Его будущее в «Локо» определит глава «РЖД»

«Локомотив» может не продлить контракт с главным тренером Юрием Семиным, сообщает журналист Нобель Арустамян.

«Вокруг «Локомотива» последнее время ходит больше слухов, чем о других наших клубах. И касаются они не только Алексея Миранчука.

Не секрет, что Юрий Семин находится в состоянии конфликта – иногда острого, иногда вялотекущего – с руководством клуба. Это нормальная ситуация для Семина: отношения с предыдущими боссами, в частности Ильей Геркусом, тоже не складывались.

Контракт Семина истекает летом, предпосылок к его продлению пока нет. Конечно, Семин – самый статусный человек в «Локомотиве», и решение о его судьбе будет принимать не менеджмент клуба, а руководство «РЖД», в частности . Вопрос в том, готов ли сам Белозеров пойти на разрыв и как «Локо» закончит сезон РПЛ.

Но при этом менеджмент «Локомотива» прорабатывает варианты преемника Семина. Есть несколько кандидатов, большинство – иностранцы. Называли зимой, например, имя тренера Индржиха Трпишовского. Также в списках был тренер «Вероны» .

С Юричем на связи был сотрудник спортивного департамента клуба «Локо» Андрей Лосюк, но ни он, ни кто-то еще не могли угадать, что у «Вероны» так круто пойдут дела. Они идут шестыми и только что обыграли «Ювентус» – так что вариант с Юричем, похоже, отпал. Был также в списках Владан Милоевич, экс-тренер «Црвены Звезды». Говорят, есть и другой специалист из Сербии, с которым на связи.

Вообще, по ощущениям, именно на балканский рынок смотрит чаще всего менеджмент «Локомотива». Видимо, ментальность и отсутствие языкового барьера привлекают», – написал Арустамян.