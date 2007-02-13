РФС осудил шутку Тарасова про коронавирус. Комитет по этике может рассмотреть ситуацию

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал шутку хавбека Дмитрия Тарасова про коронавирус.

«Шутка Тарасова получилась неудачной. РФС осуждает этот поступок.

Что касается нашего обращения в комитет по этике, то решение будет принято, мы сообщим. С другой стороны, игрок объяснил свой поступок.

Мы просим времени это проанализировать и оценить все данные. Решение примем сегодня-завтра», — сказал Дюков.

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