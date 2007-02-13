РФС осудил шутку Тарасова про коронавирус. Комитет по этике может рассмотреть ситуацию

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Президент РФС Александр Дюков прокомментировал шутку хавбека Дмитрия Тарасова про коронавирус.

«Шутка Тарасова получилась неудачной. РФС осуждает этот поступок.

Что касается нашего обращения в комитет по этике, то решение будет принято, мы сообщим. С другой стороны, игрок объяснил свой поступок.

Мы просим времени это проанализировать и оценить все данные. Решение примем сегодня-завтра», — сказал Дюков.

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