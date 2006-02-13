«Аякс» объявил о переходе Зиеша в «Челси»

«Аякс» объявил о том, что хавбек Хаким Зиеш продолжит карьеру в «Челси».

Клуб из Амстердама сообщил, что полузащитник присоединится к «Челси» 1 июля 2020 года. Игрок доиграет этот сезон в «Аяксе».

Английский клуб также подтвердил информацию о переходе 26-летнего хавбека.

Зиеш дебютировал за «Аякс» 11 сентября 2016 года в матче против «Витесса» (1:0). Он провел 160 официальных игр за основную команду «Аякса» и забил 49 мячей.

Ранее сообщалось, что «Челси» согласовал с Зиешем 5-летний контракт. Сумма сделки составит 45 млн евро.