Бийол об удалении в игре с «Зенитом»: «Вторую карточку дали ни за что. Я соперника даже не коснулся»

Хавбек ЦСКА Яка Бийол ответил на вопросы о событиях ноябрьского матча против (1:1), в котором он был удален.

– Удаление против «Зенита» было первым в карьере?

– Во взрослом футболе – да. По детям только два раза удаляли с поля.

– Судя по реакции, вы и сами не поняли, за что Вилков дал вторую желтую в Петербурге?

– Первая карточка – по делу, но вторую дали ни за что. Я соперника даже не коснулся. Несправедливое удаление.

– Гончаренко не ругал?

– Нет, но я сам плохо себя чувствовал. Переживал из-за того, что команда осталась в меньшинстве. Я досматривал игру в раздевалке по телевизору, и это были самые долгие 35 минут в моей карьере. Страшно нервничал и все время посматривал на время: ну сколько там еще осталось?! – сказал полузащитник.

Матч судила бригада Михаила Вилкова. Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию.