«Ливерпуль» включился в борьбу за Санчо (Daily Mail)

Вингер дортмундской Джейдон Санчо попал в сферу интересов очередного топ-клуба.

Вслед за «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реалом» и «Барселоной» приобрести 19-летнего англичанина по окончании сезона захотел .

Мерсисайдцы уже уведомили об этом немецкий клуб, сообщает Daily Mail.

«Ливерпуль» надеется, что опередить конкурентов и оформить сделку помогут хорошие отношения Юргена Клоппа с «Боруссией», прежним клубом главного тренера «красных».

Контракт Санчо с «Боруссией» рассчитан до июня 2022 года, клуб потребует за него не менее 100 млн фунтов.

«Ман Сити» не воспользуется правом обратного выкупа Санчо из «Боруссии». На игрока претендуют «МЮ» и «Челси»