«Сочи» может арендовать Шатова. В клубе уже 8 экс-игроков «Зенита», не считая Кокорина

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов может перейти в «Сочи» на правах аренды, сообщает журналист Сергей Егоров.

«По моей информации, вслед за Кокориным из «Зенита» в «Сочи» в это трансферное окно может перейти и полузащитник питерцев . Речь идет об аренде до конца сезона», – написал Егоров.

Таким образом, Шатов может стать 9-м экс-игроком «Зенита» в составе «Сочи». В составе «Сочи» выступают защитники Иван Новосельцев, Ибрагим Цаллагов, Миха Мевля, Эльмир Набиуллин, полузащитники Андрей Мостовой и Кристиан Нобоа, а также нападающие Антон Заболотный и Дмитрий Полоз, ранее игравшие за «Зенит».

Напомним, что к переходу в «Сочи» также близок форвард «Зенита» Александр Кокорин.

Также отметим, что вратарь «Сочи» Николай Заболотный выступал за молодежную команду «Зенита».

В этом сезоне Шатов провел за «Зенит» 8 матчей в РПЛ, забил два мяча и отдал две голевых передачи. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Рубина».