Кокорин будет получать около 2 млн рублей в месяц в «Сочи»

Стали известны финансовые условия, на которых нападающий Александр Кокорин будет выступать за «Сочи».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», зарплата футболиста в его новом клубе составит около 2 миллионов рублей в месяц.

Форвард перейдет в «Сочи» на правах аренды, соглашение будет рассчитано до конца мая. Об этом ранее заявил владелец команды Борис Ротенберг.

В январе «Сочи» уже сообщал об аренде Кокорина. Тогда нападающий «Зенита» отказался переходить в клуб с побережья Черного моря.

Кокорин все же едет в «Сочи». Для него это был насыщенный февраль, говорили о вариантах с «Марселем» и «Балтикой»