В «Зенит» не поступало официальных документов ни от Кокорина, ни от «Сочи»

Пресс-секретарь Антон Макаренко сказал, что узнал о договоренности между форвардом и «Сочи» из медиа.

«О достижении договоренности между Кокориным и «Сочи» ФК «Зенит» узнал из прессы. Официальных документов ни от клуба, ни от футболиста пока не поступало», – сообщил Макаренко.

Ранее владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что договорился с Кокориным о том, что он проведет весеннюю часть сезона в его клубе. Также стало известно, что форвард будет зарабатывать в «Сочи» около 2 млн рублей в месяц.

Кокорин все же едет в «Сочи». Для него это был насыщенный февраль, говорили о вариантах с «Марселем» и «Балтикой»