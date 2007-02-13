В «Зенит» не поступало официальных документов ни от Кокорина, ни от «Сочи»

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Пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко сказал, что узнал о договоренности между форвардом Александром Кокориным и «Сочи» из медиа. 

«О достижении договоренности между Кокориным и «Сочи» ФК «Зенит» узнал из прессы. Официальных документов ни от клуба, ни от футболиста пока не поступало», – сообщил Макаренко.

Ранее владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что договорился с Кокориным о том, что он проведет весеннюю часть сезона в его клубе. Также стало известно, что форвард будет зарабатывать в «Сочи» около 2 млн рублей в месяц. 

Кокорин все же едет в «Сочи». Для него это был насыщенный февраль, говорили о вариантах с «Марселем» и «Балтикой»

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