Борис Ротенберг о Кокорине: «Я встретился с Сашей. Договорились, что весеннюю часть он проведет в «Сочи»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что смог уговорить форварда Александра Кокорина перейти в клуб из Южной столицы на правах аренды до конца сезона.

«Вчера я встретился с Сашей, мы с ним поговорили, провели переговоры. Ему нужно играть, попадать в сборную России.

Договорились, что весеннюю часть он проведет в «Сочи», – сказал Ротенберг.

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