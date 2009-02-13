Борис Ротенберг о Кокорине: «Я встретился с Сашей. Договорились, что весеннюю часть он проведет в «Сочи»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что смог уговорить форварда «Зенита» Александра Кокорина перейти в клуб из Южной столицы на правах аренды до конца сезона.
«Вчера я встретился с Сашей, мы с ним поговорили, провели переговоры. Ему нужно играть, попадать в сборную России.
Договорились, что весеннюю часть он проведет в «Сочи», – сказал Ротенберг.
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