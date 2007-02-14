Овечкин не забил в 3 матчах подряд в 6-й раз в сезоне

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями в матче чемпионата с «Колорадо» (3:2).

Безголевая серия россиянина составила три игры в шестой раз в сезоне. В 56 матчах на счету Овечкина 57 (40+17) очков.

Всего в 1140 играх за карьеру в лиге нападающий забросил 698 шайб.

Сегодня Овечкин провел на льду 25:48 (лучший показатель среди форвардов «Кэпс»), в том числе 8:40 – в большинстве, нанес 7 бросков в створ ворот, применил 3 силовых приема, завершив матч с полезностью «0».

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