Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом сообщила, что прочитала Конституцию России.

Об этом Исинбаева сказала на встрече рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ с .

«Владимир Владимирович! Прежде всего спасибо за включение меня в рабочую группу!

Прочитала Конституцию нашей страны. Это важно, потому что до этого как-то не было повода и необходимости.

Теперь я понимаю, что это очень важная книга, и читать ее нужно всем. Узнала очень много интересного», – рассказала Исинбаева.

Далее Исинбаева задала Путину вопрос об источниках финансирования спортивных объектов в регионах.

Исинбаева помогает Путину менять Конституцию. А вы знаете, когда она стала экспертом в законах и праве?