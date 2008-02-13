Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева сообщила, что прочитала Конституцию России.
Об этом Исинбаева сказала на встрече рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ с Владимиром Путиным.
«Владимир Владимирович! Прежде всего спасибо за включение меня в рабочую группу!
Прочитала Конституцию нашей страны. Это важно, потому что до этого как-то не было повода и необходимости.
Теперь я понимаю, что это очень важная книга, и читать ее нужно всем. Узнала очень много интересного», – рассказала Исинбаева.
Далее Исинбаева задала Путину вопрос об источниках финансирования спортивных объектов в регионах.
Исинбаева помогает Путину менять Конституцию. А вы знаете, когда она стала экспертом в законах и праве?