Мартен Фуркад в ответ на слова Резцовой о медицинской поддержке: «У нее старческий маразм»

Французский биатлонист Мартен Фуркад отреагировал в твиттере на слова трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой о себе.

«Мартен Фуркад – великий спортсмен, огромный талант, но все равно какую-то медицинскую поддержку получает.

То же самое – норвежцы. Не могу поверить, что Тириль Экхофф настолько на голову всех сильнее ходом. Все пять этапов она прет, как ужаленная. Не поверю, что такое возможно без медицинской помощи», – заявила ранее Резцова.

«Надеюсь, не все бывшие спортсмены впадают в старческий маразм. С ней это произошло...» – написал Фуркад в ответ на новость, размещенную в твиттере Sports.ru.

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