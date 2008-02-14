НБА. «Бостон» одолел «Клипперс» во 2-м овертайме, «Новый Орлеан» уступил «Оклахоме»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись два матча.
«Бостон» домашней площадке во 2-м овертайме вырвал победу у «Клипперс». «Новый Орлеан» дома проиграл «Оклахоме».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 14 февраля, 04.00, «TD Garden»
- Бостон
- Тейтум (39 + 9 подборов), Смарт (31), Хэйворд (21 + 13 подборов), Уокер (19 + 9 подборов + 7 передач), Тайс (12) – старт; Уонамейкер (9), Кантер (8 + 8 подборов), Оджелей (2), Эдвардс (0), Г. Уильямс (0).
- Дата проведения
- 14 февраля, 04.00, «Smoothie King Center»
- Новый Орлеан
- Уильямсон (32), Болл (16), Холидэй (14 + 11 передач), Фэйворс (8 + 9 подборов), Харт (7 + 8 подборов) – старт; Редик (24), Мелли (6), Джексон (5), Хэйс (4), Мур (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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