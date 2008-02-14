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    НБА. «Бостон» одолел «Клипперс» во 2-м овертайме, «Новый Орлеан» уступил «Оклахоме»

    Теги результаты Бостон Клипперс Новый Орлеан НБА Оклахома-Сити Баскетбол

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись два матча.

    «Бостон» домашней площадке во 2-м овертайме вырвал победу у «Клипперс». «Новый Орлеан» дома проиграл «Оклахоме».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Бостон – Клипперс 141:133 OT (30:32, 30:26, 31:29, 23:27, 27:19)
    Дата проведения
    14 февраля, 04.00, «TD Garden»
    Онлайн матча Статистика
    Бостон
    Тейтум (39 + 9 подборов), Смарт (31), Хэйворд (21 + 13 подборов), Уокер (19 + 9 подборов + 7 передач), Тайс (12) – старт; Уонамейкер (9), Кантер (8 + 8 подборов), Оджелей (2), Эдвардс (0), Г. Уильямс (0).
    Клипперс
    Ленард (28 + 11 подборов), Шэмет (19), М-с Моррис (10 + 8 подборов), Зубац (7), Джордж (4) – старт; Уильямс (35 + 8 передач), Харрелл (24 + 13 подборов), Макгрудер (3), Грин (2 + 8 подборов), Мотли (1), Коффи (0), Мэнн (0).

    Новый Орлеан – Оклахома-Сити 118:123 (30:29, 28:37, 35:32, 25:25)
    Дата проведения
    14 февраля, 04.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча Статистика
    Новый Орлеан
    Уильямсон (32), Болл (16), Холидэй (14 + 11 передач), Фэйворс (8 + 9 подборов), Харт (7 + 8 подборов) – старт; Редик (24), Мелли (6), Джексон (5), Хэйс (4), Мур (2).
    Оклахома-Сити
    Галлинари (29), Гилджес-Александер (17 + 7 передач), Пол (14 + 8 подборов + 12 передач), Адамс (11 + 11 подборов), Дорт (7) – старт; Шредер (22), Мускала (10), Надер (8), Фергюсон (3), Ноэл (2).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    «Хьюстон» против гигантов в баскетболе. Это не революция, но это гениально

    У НБА одна из самых известных эмблем в мире. Но лига до сих пор не признает, кто на ней изображен (хотя все и так знают)

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