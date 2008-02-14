НБА. «Бостон» одолел «Клипперс» во 2-м овертайме, «Новый Орлеан» уступил «Оклахоме»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата состоялись два матча.

«Бостон» домашней площадке во 2-м овертайме вырвал победу у . «Новый Орлеан» дома проиграл «Оклахоме».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Хьюстон» против гигантов в баскетболе. Это не революция, но это гениально

У НБА одна из самых известных эмблем в мире. Но лига до сих пор не признает, кто на ней изображен (хотя все и так знают)